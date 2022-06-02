«Дети мерзнут даже одетыми!»: жители Ноябрьска, где в июне выпал снег, требуют снова дать тепло в дома

Жители Ноябрьска, где в июне выпал снег, требуют снова дать тепло в дома. Фото: Ольга Крыльцова

Жители Ноябрьска, где сегодня, 2 июня, выпал снег, требуют снова дать тепло в дома. Однако в администрации считают, что отопительный сезон итак слишком затянулся.

«Я знаю, что на Севере живём, но зачем было отключать отопление? Значит, 2 недели, когда на улице было тепло, и шпарили батареи – это норм, а за 3 дня до похолодания вы решили отключить. Где логика? Дома пол морозючий! Ладно, можно как-то отопительными приборами спасаться, но это тоже не по-человечески вы поступаете», – бунтуют в социальных сетях горожане.

Они просят дать тепло хотя бы в детские сады: «Маленькие дети мёрзнут даже одетыми. Почему во многих северных городах сказали, что дадут отопление, а мы что, не люди? Неделю холод, а вы игнорите. Прежде чем идти на такой шаг, вы хоть погоду смотрите, чтоб не было возмущений».

Это не единственный гневный выкрик в сторону местных чиновников. «Люди перестанут жаловаться, когда будут получать адекватное обслуживание! Отопление в нашем регионе отключать полностью раньше 15 июня глупо! Нужно просто научиться регулировать температуру подачи этого отопления. И если уж в мае случается такое потепление, просто убавлять эту самую температуру!», – пишут ноябряне.

В администрации Ноябрьска ответили, что при принятии решения о прекращении отопительного сезона специалисты руководствуются нормативами.

– Весь май в Ноябрьске температура воздуха была гораздо выше нормативных показателей. Отопительный сезон закончен в городе 27 мая. Сейчас ресурсоснабжающая организация проводит масштабную работу по ремонту сетей тепло- и водоснабжения, что обеспечит безопасность города в зимний период и бесперебойную эксплуатацию сетей, – отметили в ведомстве.

Там заявили, что графики уже сформированы, да и работы начаты, и предупредили, что каждый день простоя грозит в будущем нарушением сроков запуска тепла в школы, детские сады и дома в осенне-зимний период.

– Также нужно отметить, что запуск отопления – это достаточно сложный технологический процесс, который занимает от 5 до 7 дней. Есть риски завоздушивания систем, а это дополнительный дни отсутствия тепла в квартире. На текущий момент температурный режим во всех детских садах соответствует нормам. Контроль за температурой проводится каждый день с регистрацией в журнале температурного режима, – резюмировали в администрации.

Кстати, там добавили, что по прогнозам синоптиков, лето вернется в Ноябрьск уже на следующей неделе. Так что придется еще немного потерпеть.