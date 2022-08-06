В Ноябрьске загорелся мусорный полигон

В Ноябрьске произошел пожар на полигоне ТБО Фото: Юлия Кучеренко

В Ноябрьске произошел пожар на полигоне ТБО. Площадь возгорания оценили в 1 тыс. квадратных метров Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по ЯНАО

- В тушении пожара участвуют четыре автоцистерны, водовозка и 17 человек личного состава. От муниципалитета на место прибыли экскаватор, бульдозер и самосвалы - сообщили в пресс-службе.

Напомним, мы писали ранее о том, что на Ямале еще двое человек сгорели в лесном пожаре. Всего в огне погибли четверо северян.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Власти Надымского района - о пожаре возле Лонгъюгана: «Угрозы населению нет».

Огонь охватил 300 гектаров леса (подробнее)