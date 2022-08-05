Власти Надымского района - о пожаре возле Лонгъюгана: «Угрозы населению нет»

Власти Надымского района сообщили, что никакой угрозы для поселка Лонгъюган нет. Напоминаем, что минувшей ночью в 4 километрах от населенного пункта вспыхнул пожар. На данный момент его площадь составляет 300 гектаров, борьбу с огнем ведут десятки человек.

- Угрозы населению и производственным объектам нет. В тушении пожара вблизи поселка задействовано 69 человек Надымского, Ноябрьского, Салехардского и Таркосалинского ПСО «Ямалспас». Также помощь оказывают пожарно-спасательные отряды из Надыма и Приозерного. Борются с огнем и с воздуха - для этих целей задействован вертолет, - прокомментировали в мэрии.

Также на территории Надымского района действуют еще один природный пожар - на площади 40 гектаров.

Напоминаем, что на утро 5 августа в регионе зафиксировано 11 природных пожаров на площади 207,8 гектара. За сутки спасателям удалось ликвидировать четыре возгорания.