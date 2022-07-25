На Ямале еще двое человек сгорели в лесном пожаре: всего в огне погибли четверо северян

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Место происшествия.

В ямальских лесах произошла еще одна трагедия, жертвами которой также стали два человека: в 15 километрах от Лабытнанги (Приуральский район) сгорела избушка с людьми. Тела мужчин обнаружили 22 июля сотрудники Ямалспаса, отправившиеся на их поиски по просьбе родственников.

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Место происшествия.

- По предварительным данным, 21 июля двое жителей города Лабытнанги отправились в лесную избушку, расположенную у берега реки Черная, чтобы отдохнуть, но на следующий день они не вернулись, а их телефоны были недоступны. Тогда обеспокоенные родственники обратились в правоохранительные органы, которые передали информацию в профильное ведомство, - рассказали в пресс-службе регионального следкома.

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Бутылка из под спиртного.

Для выяснения всех обстоятельств трагедии на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители тщательно обследовали территорию и назначили комплекс судебно-криминалистических экспертиз.

- По факту случившегося организована доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Однако уже установлено, что очаг пожара находился в месте расположения избушки, - добавили в ведомстве.

Фото: СУ СКР по ЯНАО. Оставленная лодка.

Напоминаем, что первый несчастный случай произошел 17 июля в 25 километрах от Надыма. Тогда в огне погибли тоже двое мужчин, их тела обнаружили в сгоревшей избушке после тушения лесного пожара.