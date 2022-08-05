За сутки площадь природных пожаров на Ямале возросла до 207 гектаров Фото: Вера Зенина

На Ямале значительно возросла площадь природных пожаров. Если 4 августа в регионе горело 32,7 гектара территории, то на сегодняшний день, 5 августа, эта цифра увеличилась до 207,8 гектара. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента природных ресурсов и экологии.

- За сутки удалось ликвидировать четыре возгорания на площади 20,2 гектара. На данный момент в автономном округе действуют 11 природных пожаров, - отчитались в ведомстве.

Всего с начала пожароопасного сезона на территории автономного округа зарегистрировано 326 возгораний общей площади 8 037,46 гектара, из них:

- на землях лесного фонда - 264 лесных пожара на общей площади 6 866,31 гектара;

- на землях особо охраняемых природных территориях (Верхне-Тазовский государственный природный заповедник) - 2 пожара на площади 54 гектара;

- на землях иных категорий - 60 пожаров на общей площади 1 117,15 гектара.

В случае обнаружения лесного пожара следует звонить на телефон Региональной диспетчерской службы лесного хозяйства: 8(34922) 5-28-27. Также информация принимается на «Прямой линия лесной охраны» - 8-800-100-94-00 (бесплатно).