Лесной пожар подбирается к поселку Надымского района Фото: Ольга Крыльцова

Огонь от лесных пожаров подбирается к поселку Лонгъюган Надымского района. Как сообщает «Ямал-Медиа», пламя вспыхнуло минувшей ночью и охватило около ста гектаров. Сам пожар - верховой, это когда огонь распространяется по кронам деревьев.

На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники первого пожарно-спасательного отряда из Надыма. Вертолетами туда доставили бойцов «Ямалспаса» - 12 человек из Салехарда и еще группу специалистов из Ноябрьска. Также для тушения привлечены техника и рабочие из вахтового поселка. Возгорание пытаются локализовать с помощью минерализованной полосы.

В качестве меры предосторожности участники поисково-спасательного отряда прорабатывают схему защиты Лонгъюгана. О планах эвакуировать людей пока не сообщалось.

Напоминаем, что на утро 5 августа в регионе зафиксировано 11 природных пожаров на площади 207,8 гектара. За сутки спасателям удалось ликвидировать четыре возгорания.