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В Волноваху доставили еще 15 тонн гуманитарного груза, собранного на Ямале. Как сообщает телеграм-канал «Ямал. Официально», фуру с продуктами, предметами первой необходимости, одеждой, обувью, канцелярскими товарами, детскими игрушками и книгами разгрузили в одном из логистических центров.

Напоминаем, что это уже восьмая машина, отправленная из региона на Донбасс, - всего округ направил около 140 тонн гуманитарного груза на пострадавшую территорию.

Кроме того, Ямал уже обеспечил Волноваху коммунальной техникой, а строители ударными темпами восстанавливают 13 соцобъектов. Это семь корпусов железнодорожной больницы, станция переливания крови, школа, дом культуры, общежитие и училище. Здания отремонтируют, подготовят к отопительному сезону, меблируют и снабдят всем необходимы оборудованием.

Соглашение между Ямалом и администрацией Волновахского района было подписано в июне. Округ поможет восстановить на территории социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуру, наладить гуманитарные и торгово-экономические связи.