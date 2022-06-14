Губернатор Ямала и глава Волновахского района ДНР подписали соглашение о сотрудничестве

Фото: Фото: телеграм-канал "Ямал. Официально". Подписание соглашения о сотрудничестве.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов и глава администрации Волновахского района (Донецкая Народная Республика) Константин Зинченко подписали соглашение о сотрудничестве.

Документ предусматривает, что Ямало-Ненецкий автономный округ окажет всестороннюю поддержку учреждениям и предприятиям Волновахского района для скорейшего восстановления экономики, инфраструктуры и мирного уклада жизни населения.

- Речь идет о взаимодействии сторон по разным направлениям, в том числе гуманитарном и торгово-экономическом, а также о совместных проектах, которые позволят восстановить на территории Волновахского района социальную, коммунальную и транспортную инфраструктуры. Соглашение вступает в силу с сегодняшнего дня, - прокомментировали в пресс-службе регионального правительства.

Напоминаем, что такое же соглашение заключил губернатор Тюменской области Александр Моор с главой Краснодонского района (Луганская Народная Республика) Сергеем Козенко. В ходе своего визита в Краснодон Александр Моор посетил Центральную городскую многопрофильную больницу, родильный дом, предприятие «ТОНПАК», ДЮСШ №1 и №2, музей «Молодая гвардия» и возложил цветы к братской могиле молодогвардейцев.