Юные салехардцы предложили высадить в городе больше деревьев Фото: Вера Зенина

Жители Салехарде продолжают предлагать идеи в рамках регионального проекта «Чистый Ямал». Так, в «зеленый офис» со своей инициативой пришли ученики Обдорской гимназии. Ребята предложили провести высадку деревьев на территориях городских школ и местах, где любят гулять салехардцы, сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Экологическое воспитание молодежи - это очень важная тема, и детей нужно воспитывать с ранних лет, чтобы защищать природу и трепетно относиться к окружающей среде, - прокомментировала учитель русского языка и литературы Обдорской гимназии Чулпан Ниязбагина.

Для приема и обсуждения инициатив «зеленый офис» работает по ул. Республики, д. 78 с 12:00 до 19:00, в выходные дни - с 12:00 до 16:00. Также поделиться своими идеями можно на портале «Живем на Севере» до 9 марта.

Еще одна экоидея, предложенная салехардцами, - установка дополнительных контейнеров для раздельного сбора мусора.