В Салехарде могут установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде могут установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и алюминиевых банок. Это одна из инициатив, предложенная в рамках Года Экологии, сообщили в городской администрации.

- Данной инициативой мы решили продолжить наш проект по сбору и переработке пластикового мусора в городе, который стартовал в прошлом году. Если нашу инициативу поддержат, то в городе установят еще 30 таких контейнеров, - сообщил руководитель межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.

Кстати, в прошлом году в Салехарде установили восемь таких контейнеров.

Для приема и обсуждения инициатив «зеленый офис» работает с 12:00 до 19:00, в выходные дни с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Республики, д. 78. Также поделиться своими идеями можно на платформе «Живем на Севере».