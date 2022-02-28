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Общество28 февраля 2022 6:37

В Салехарде могут установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора мусора

Это одна из инициатив, предложенная в рамках Года Экологии
Марина Прохорова
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Фото: администрация Салехарда

Фото: администрация Салехарда

В Салехарде могут установить дополнительные контейнеры для раздельного сбора пластика, стекла и алюминиевых банок. Это одна из инициатив, предложенная в рамках Года Экологии, сообщили в городской администрации.

- Данной инициативой мы решили продолжить наш проект по сбору и переработке пластикового мусора в городе, который стартовал в прошлом году. Если нашу инициативу поддержат, то в городе установят еще 30 таких контейнеров, - сообщил руководитель межрегиональной общественной экосоциологической организации «Зеленая Арктика» Евгений Рожковский.

Кстати, в прошлом году в Салехарде установили восемь таких контейнеров.

Для приема и обсуждения инициатив «зеленый офис» работает с 12:00 до 19:00, в выходные дни с 12:00 до 16:00 по адресу: ул. Республики, д. 78. Также поделиться своими идеями можно на платформе «Живем на Севере».