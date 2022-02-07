В Год экологии на Ямале откроются «зеленые» офисы Фото: Вера Зенина

Губернатор Дмитрий Артюхов дал старт проекту «Чистый Ямал», который объединит общественные и частные инициативы в сфере природоохранной деятельности. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в его рамках будут организованы «зеленые» офисы. В них жители смогут оставлять предложения, которые, по их мнению, стоит включит в план мероприятий объявленного Года экологии.

- Этот год мы объявили на Ямале Годом экологии. У наших организаций большой опыт проведения экологических акций как на отдаленных островах, так и в поселках, и в городах. В этом году необходимо этот опыт приумножить. Для этого нужно максимально привлечь жителей. На основе их предложений сформируем план мероприятий. Все необходимые ресурсы на их реализацию мы выделим, - сказал губернатор.

Курировать «Чистый Ямал» будет депутат Тюменской областной Думы и региональный координатор экологического волонтерского проекта «Будущее Арктики» Владимир Пушкарев.

Кстати, еще одним мероприятием Года экологии станет проект «Чистые игры» или «Ямальский кубок чистоты». Согласно правилам, участники делятся на команды, а побеждает тот, кто собрал больше всего мусора. Дополнительные баллы даются за сортировку отходов.