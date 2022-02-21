Сплав по реке и сбор макулатуры: ямальцы выдвинули первые экоинициативы

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале начался сбор экологических инициатив от жителей. Они принимаются в «Зеленых офисах» и на портале «Живем на Севере», сообщили в пресс-службе регионального правительства.

- Мы начали формировать план мероприятий Года экологии. Кто, как не жители, лучше всего знают, где необходимо прибраться. Свои предложения ямальцы могут оставлять в «Зеленых офисах», которые работают по всему округу, и на портале «Живем на Севере». Выберем из них самые важные, все ресурсы на это будут выделены. В этом году нам важно заложить в округе крепкие экологические традиции на долгие годы вперед, - прокомментировал губернатор округа Дмитрий Артюхов.

От ямальцев уже начали поступать первые инициативы. Так, жительница Тарко-Сале предлагает организовать летний экосплав по реке Пяку-Пур. А в Муравленко школьники хотят устроить «Бумажный бум» - акцию-соревнование по сбору макулатуры между образовательными учреждениями города.