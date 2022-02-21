На Ямале открылись «Зеленые офисы»

Фото: Правительство ЯНАО

В рамках проекта «Чистый Ямал» в регионе открылись «Зеленые офисы». Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, в них каждый желающий может предложить свои идею по восстановлению и сохранению экологии региона. Также инициативы можно оставить на сайте «Живем на Севере».

- Мы начали формировать план мероприятий Года экологии. Кто, как не жители, лучше всего знают, где необходимо прибраться. Свои предложения ямальцы могут оставлять в «Зеленых офисах», которые работают по всему округу, и на портале «Живем на Севере». Выберем из них самые важные, все ресурсы на это будут выделены. В этом году нам важно заложить в округе крепкие экологические традиции на долгие годы вперед, - прокомментировал губернатор Дмитрий Артюхов.

Оставить свои инициативы на всех платформах ямальцы могут до 9 марта. Затем, с 10 по 28 марта, предложения пройдут экспертную оценку специалистов в области экологии и обсуждение общественников. В конце марта будет составлен шорт-лист предложений, по которым проведут голосование на сайте «Живем на Севере» и в «Зеленых офисах».