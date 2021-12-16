Генеральные уборки и расчистка берегов: 2022 год станет для Ямала Годом экологии

2022 год станет для Ямала Годом экологии Фото: Вера Зенина

Следующий год на Ямале объявлен Годом экологии. Такое заявление сделал губернатор Дмитрий Артюхов во время ежегодной прямой линии.

По его словам, год будет насыщен мероприятиями. Так, к волонтерской деятельности планируется привлечь максимальное число ямальцев. Округ ждут генеральные уборки территории, в рамках которой ликвидируют 317 мелких и 21 крупную свалки. Кроме того, в Год экологии в округе приступят к созданию инфраструктуры для сортировки мусора.

Также планируется провести большую работу по сохранению заказников и региональных природных парков. Втрое увеличится площадь природоохранной территории на Полярном Урале, где будет создаваться туристический кластер.

Продолжатся работы по расчистке береговых линий, в частности, реки Полуй в Салехарде, будет усилена работа по восстановлению популяции ценных пород рыб в Обском бассейне и продолжится мониторинг состояния вечной мерзлоты.