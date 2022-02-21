Ноябрьские зоозащитники пытаются помочь маленькому щенку с раной на голове

Фото: ноябрьский фонд защиты животных «Право на жизнь»

На Ямале продолжает расти уровень жестокости к бездомным животным. Только за последнюю неделю было зафиксировано несколько варварских случаев в Лабытнанги и Салехарде - неизвестные живодеры не только начали травить собак разными препаратами, но и стрелять в них из оружия, не боясь ответственности.

Еще об одном вопиющем случае рассказали сотрудники ноябрьского фонда защиты животных «Право на жизнь». В руки волонтеров попал маленький щенок с раной на голове.

- Найден щенок, около двух месяцев, ранен. Утром его покажут ветеринару, но после ему некуда ехать! Очень нужен человечек, который понянькается с малышом, пока он не окрепнет, - написали зоозащитники на своей странице в соцсети.

Фото: ноябрьский фонд защиты животных «Право на жизнь»

Что именно приключилось с малышом - волонтеры не сообщили. Но, судя по выложенным фото, рана у хвостатого серьезная и находится в области лба. Невзирая на перенесенные страдания, щенок совсем не боится людей и не проявляет к ним агрессию.

Тех, кто желает помочь малышу, просят обратиться по номеру: +79124342064.