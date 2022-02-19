«Не подпускал людей, уходил из последних сил»: в Салехарде неизвестные выстрелили в бездомную собаку

Фото: Фонд защиты животных "Дорога Домой" Салехард Фото: Социальные сети

В Салехарде произошел жутчайший инцидент, поражающий своей жестокостью – прямо на улице неизвестные расстреляли бездомную собаку. Раненого пса спасли зооволонтеры. Об этом общественники рассказали в группе «Фонд защиты животных "Дорога Домой" Салехард» во «Вконтакте».

- Пса нашли по следам крови. Он не подпускал людей, которые хотели ему помочь. Из последних сил уходил, прятался… Но все же удалось поместить его в клетку. У него разорваны кожа и мышцы спины, шеи и лопатки, оторвана часть уха, повреждена лапа. Сейчас он доставлен в клинику, - рассказали активисты приюта для животных «Дорога домой».

Фонд защиты животных "Дорога Домой" Салехард Фото: Социальные сети

Бедного пса прозвали Тошей. Ему оказали первую помощь, но впереди его ждёт сложная и дорогостоящая операция. Всех неравнодушных общественники попросили оказать материальную помощь Тоше.

Комментаторы не на шутку разозлились и стали высказывать свое мнение относительно инцидента. Северяне надеются, что злоумышленник не избежит ответственности.

- Божеее люди ну что же вы творите ну зачем это делать??? Когда же это закончится когда же вы перестанете самоутверждаться за счёт животных ??? Зла не хватает...Пёсику скорейшего выздоровления, - пишет Ольга Семенова.

Фонд защиты животных "Дорога Домой" Салехард Фото: Социальные сети

Злоумышленников, покалечивших пса, уже ищут общественники и органы полиции. Волонтеры просят всех, кто имеет какую-либо информацию, откликнуться и помочь в поиске.

- Ищем людей, ставших свидетелями жестокого обращения с животным. Ориентировочно в период с 14 по 16 февраля неизвестное лицо выстрелило в собаку из огнестрельного оружия! Животное получило тяжелое увечье. Если кто-то видел или слышал выстрелы и визг собаки, либо владеет информацией о лице, совершившем указанное деяние, просим сообщить информацию по номеру телефона +7 (922) 284-06-65. Анонимность гарантируем, - указано в сообщении.

Прогнозы относительно состояния Тоши не самые утешительные: животному уже ампутировали покалеченную лапу с лопаткой. Но ветеринары и добровольцы надеются на излечение пёсика с последующим приютом в добрые руки.