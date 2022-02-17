Ямальцы стали победителями грантового конкурса «Газпром нефти»

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

23 проекта жителей Ноябрьска и Муравленко стали победителями в грантовом конкурсе «Газпром нефти», который проходит в рамках программы социальных инвестиций «Родные города». Авторы получат финансовую поддержку для реализации идей и смогут пройти обучение по проектному управлению и коммуникационному сопровождению.

- На протяжении многих лет программа «Родные города» помогает воплощать в жизнь полезные, общественно значимые инициативы неравнодушных жителей Ноябрьска и Муравленко. Уверен, все они будут способствовать дальнейшему эффективному развитию региона и повышению качества жизни на Ямале, - отметил генеральный директор «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаза» Алексей Огородов.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Так ноябрьская «Теплица добра» поможет людям с ОВЗ социализироваться через садоводство, а проект «Расширяем границы» - создаст сенсорную среду для особых детей. В Муравленко ребята из коренных малочисленных народов Севера попробуют себя в качестве телеведущих в проекте «Ямал, дай пять!», где расскажут о жизни в арктическом регионе. Участники инклюзивного проекта «Колесо обозрения» освоят разные техники живописи и представят свои картины на выставке.

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Также компания поддержала ряд экологических инициатив: мониторинг и развитие экополигона в Ноябрьске, «Охоту за голосами» - запись альбома с пением перелетных птиц, проект «Готов природу охранять!» содружества детских объединений «Я-МАЛ», чемпионат по рыболовному спорту «Лунка-2022».

Фото: «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз»

Грантовый конкурс «Газпром нефти» проводится с 2013 года и за это время компания поддержала 775 инициатив. На последний конкурс поступило свыше 600 заявок и 62 из них от жителей Муравленко и Ноябрьска.