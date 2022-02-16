Юных муравленковцев с особенностями развития научат техникам живописи Фото: pixabay.com

В Муравленко запустят инклюзивный проект «Колесо обозрения», направленный на помощь детям и молодежи с особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Профессиональные художники и сотрудники музея научат ребята различным техникам в живописи. По итогам проекта будет организована выставка картин, которые напишут юные участники, - добавили в мэрии.

Кстати, данный проект стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Финансовую поддержку для его реализации окажет «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».