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Общество16 февраля 2022 12:15

Юных муравленковцев с особенностями развития научат техникам живописи

Потом будет организована выставка
Марина Прохорова
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Юных муравленковцев с особенностями развития научат техникам живописи

Юных муравленковцев с особенностями развития научат техникам живописи

Фото: pixabay.com

В Муравленко запустят инклюзивный проект «Колесо обозрения», направленный на помощь детям и молодежи с особенностями развития. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

- Профессиональные художники и сотрудники музея научат ребята различным техникам в живописи. По итогам проекта будет организована выставка картин, которые напишут юные участники, - добавили в мэрии.

Кстати, данный проект стал одним из победителей грантового конкурса программы социальных инвестиций «Родные города». Финансовую поддержку для его реализации окажет «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз».