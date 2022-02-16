Жители Тарко-Сале смогут сдать старые батарейки

Фото: администрация Пуровского района

Жители Тарко-Сале примут участие в акции «ЧИСТОБАТАРЕЙКА». Об этом сообщили в пресс-службе районной администрации.

- Отработанные батарейки неравнодушные пуровчане собирают в специальные контейнеры для приема. Они установлены в холле районного молодежного центра «Апельсин» и в здании мэрии (в кабинете 109), - уточнили власти.

Сдать батарейки можно будет 19 и 20 февраля. Затем их утилизацией займется специализированная фирма.

Кстати, акция по сбору батареек будет проводиться регулярно, в том числе и в небольших поселениях. Это одно из мероприятий, которое проведут в объявленный губернатором Дмитрием Артюховым Год экологии.

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