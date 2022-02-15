В Тарко-Сале откроется креативная коворкинг-зона для молодежи

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В Тарко-Сале готовится к открытию креативная коворкинг-зона, расположенная в центре «Апельсин». Как сообщил глава Пуровского района Антон Колодин, это часть большой работы по перезагрузке сферы молодежной политики.

- Наши ребята - талантливые, креативные, легкие на подъем, и мы создаем достойные условия для их творчества, развития и самореализации, - подчеркнул Антон Колодин.

Новомодная территория разделена на несколько площадок. В планах проводить здесь развлекательные и корпоративные программы, чемпионаты по настольным играм, кибертурниры и кинопросмотры, образовательные, культурные мероприятия и творческие встречи.

Каждый день будет тематическим, мероприятия предусмотрены как для подростков, так и для работающей молодежи.

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