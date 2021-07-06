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Общество6 июля 2021 10:49

В Тарко-Сале появится бетонная стена для граффити и муралы

Новый арт-объект расположится возле молодежного центра «Апельсин»
Марина Прохорова
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Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В Тарко-Сале появится бетонная стена для граффити и муралы. Об этом сообщил глава города и района Антон Колодин в ходе осмотра молодежного центра «Апельсин», возле которого и появится новый арт-объект.

- Сейчас рабочие устанавливают бетонную стену для граффити, на которую нанесут 3D рисунок. Кандидатуры художников будут рассмотрены на встрече проектного офиса вместе с молодежью, - сообщил Антон Колодин.

Также он добавил, что в скором времени в городе появятся муралы, которые изобразят те же выбранные художники.

Напоминаем, что в молодежном центре продолжается ремонт. Сейчас там выполнена замена сетей отопления и заканчивается прокладка кабельных линий для освещения. Также предстоит заменить окна, двери, сантехнику и частично перекрыть кровлю.