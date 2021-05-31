В Тарко-Сале полностью преобразят районный молодежный центр «Апельсин»

Фото: администрация Пуровского района

В Тарко-Сале полностью модернизируют районный молодежный центр «Апельсин». Рабочие уже приступили к реконструкции уличного пространства: на площади заменят брусчатку и установят арт-объекты. Позже на здании появится современная подсветка и телевизионная панель.

Внутри центра также готовятся к капитальному ремонту. До конца августа здесь отремонтируют входную группу, систему отопления и фасад. Заменят окна, двери, сантехнику и частично перекроют кровлю.

Отметим, что изменения коснутся не только формы, но и содержания. Чтобы молодежный центр стал более притягательным для молодежи, в бывшем кафе «Классика» организуют коворкинг зону (или антикафе). Уже осенью ребята будут проводить здесь развлекательные и корпоративные программы, чемпионаты по настольным играм, кибертурниры и ночные кинопросмотры.

Также преобразования также возможность проводит образовательные и культурных мероприятий, встречи с интересными людьми и много другое.

Напоминаем, что организация коворкинг-площадки - это один из 19 проектов, набравших в прошлом году максимальную поддержку земляков в рамках конкурса «Уютный Ямал».