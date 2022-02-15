В Салехарде берег реки Полябта расчистят от заброшенных барж

Фото: личная страница Алексея Титовского в соцсети

В Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым, в Салехарде запланирована масштабная расчистка водоохранной зоны вдоль берега реки Полябта. Как сообщил глава города Алексей Титовский, один из этапов начнется уже в ближайшее время.

- Поэтапно, в течение полугода, будем убирать заброшенные баржи. Они стоят там много лет и представляют достаточно серьезную экологическую угрозу - ржавеют, остатки топлива попадают в воду. Есть решения суда по девяти объектам. Через месяц мы начнем работу, - рассказал градоначальник.

Салехардцы, у которых имеются документы, подтверждающие право собственности на объект, должны предоставить их в департамент имущества и земельных. Но, независимо от этого, судно все равно придется убрать.

- Очистка береговой линии на территории города - одна из приоритетных задач, которая стоит перед нами на ближайшее время, - подчеркнул Алексей Титовский.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Год экологии на Ямале откроются «зеленые» офисы. В них жители смогут оставлять предложения, которые стоит реализовать на территории округа (подробнее)