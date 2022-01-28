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Здоровье28 января 2022 7:21

Ямальские волонтеры Красного Креста развезли за три часа более 35 лекарственных наборов

Медики Салехардской ОКБ сами обратились к ним за помощью
Марина Прохорова
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Фото: Российский Красный Крест / ЯНАО

Фото: Российский Красный Крест / ЯНАО

Ямальские волонтеры Красного Креста помогли медикам доставить лекарства пациентам. Информацию об этом сообщили в региональном отделении организации.

- 27 января сотрудники Салехардской окружной клинической больницы обратились к волонтерам с просьбой помочь развести лекарственные препараты пациентам с коронавирусом. К вечеру у медиков не осталось сил и свободных рук, - рассказал представитель отделения.

В итоге на просьбу отозвались около десяти волонтеров. За три часа они развезли на шести машинах более 35 наборов, а также доставили доктора для осмотра пациентов на дому.

Напоминаем, что на Ямале продолжает расти число заболевших коронавирусом. Из-за этого окружные больницы вынуждены временно сократить оказание плановой медпомощи, поскольку все силы врачи бросили на борьбу с новым штаммом «омикрон». Для помощи медикам было решено привлечь волонетров. Они будут развозить лекарственные наборы и продукты, а также работать в call-центрах.

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