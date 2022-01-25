На Ямале волонтеры начали развозить по домам продукты и лекарства

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

На Ямале продолжает расти число заболевших коронавирусом. Из-за этого окружные больницы вынуждены временно сократить оказание плановой медпомощи, поскольку все силы врачи бросили на борьбу с новым штаммом «омикрон». Для помощи врачам было решено привлечь волонетров. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, они будут развозить лекарственные наборы и продукты, а также работать в call-центрах.

Неравнодушные жители помогут ямальцам, находящимся на самоизоляции, пациентам с хроническими заболеваниями и просто всем нуждающимся.

- Это новый антирекорд с начала 2022 года. Весь день работали буквально без передышки. За время пандемии мы наладили тесное сотрудничество с больницами. Сейчас врачи заняты пациентами, а мы всегда готовы подключиться к помощи, которая не требует медицинского образования, - рассказала региональный координатор волонтеров-медиков Милана Зандукаева.

На сегодняшний день волонтеры доставляют препараты по новым правилам. Раньше активисты просто вручали наборы пациентам, а теперь они заполняют необходимую документацию.