Фото: Правительство ЯНАО

Ямальские больницы временно сокращают оказание плановой медпомощи из-за резкого роста заболевших коронавирусом. Как сообщили в пресс-службе регионального правительства, нагрузка на амбулаторную службу больниц выросла более чем в десять раз.

Таким образом, начиная с 24 января, плановая медпомощь частично сокращается в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Лабытнанги, Муравленко, Губкинском, а также Приуральском районе. Ограничения не коснутся экстренной и неотложной помощи.

- Отличительная черта нового штамма - очень быстрое распространение. Один заболевший омикроном может заразить до ста человек. Инкубационный период составляет всего 2-3 дня. Мы отмечаем дополнительную нагрузку на амбулаторную службу. Число вызов врача на дом кратно увеличивается. В некоторых муниципалитетах мы вынуждены временно приостановить плановую помощь, персонал вновь будет максимально задействован в борьбе с коронавирусом, - сообщил директор окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Власти подчеркнули, что ограничения носят вынужденный характер. Аналогичные меры были предприняты и в предыдущие периоды усложнения ситуации с распространением коронавируса. Это помогло стабилизировать ситуацию.

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