Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

В заполярном Самбурге началось строительство участковой больницы. Как сообщил глава Пуровского района Антон Колодин, на данный момент из 498 свай забито 112, остальные необходимо успеть забить до весны.

- За последние десять лет это не только первая большая стройка в селе, но и очень важная, - подчеркнул глава муниципалитета.

Сейчас первую медицинскую помощь жители Самбурга получают в филиале центральной районной больницы, а для более серьезного обследования едут в Тарко-Сале, однако в скором времени самбуржцы смогут лечиться, не выезжая из села.

Новая больница будет соответствовать всем медицинским стандартам. Уже известно, что в ней появится не только амбулаторное отделение, но и стационар.

Кстати, до конца года планируется построить новый модульный ФАП в Харампуре. Точно такой же фельдшерско-акушерский пункт открылся в прошлом году в Тольке.