В Пуровском районе готовятся открыть новый фельдшерско-акушерский пункт

Фото: правительство ЯНАО

В селе Толька Пуровского района готовятся открыть новый фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Его построили мене чем за год, все работы выполнены «под ключ»: от вбивания винтовых свай до установкой оборудования и мебели.

Здание выполнено из модульных конструкций и соответствует всем современным требованиям энергоэффективности и экологической безопасности: смонтирована пожарно-охранная сигнализация, выполнено подключение к энергосетям, установлен резервный источник питания на твердосплавном сырье.

Рабочие места оборудованы современным диагностическим оборудованием, имеется возможность оказания всех первичных медицинских услуг, а также доврачебной экстренной и неотложной помощи. Установлены дефибриллятор, аппарат ЭКГ, оборудован кабинет акушера со смотровым креслом.

- В скором времени более 45 жителей села смогут получить медицинскую помощь в комфортных условиях рядом с домом. Как только будет получена лицензия на медицинскую деятельность, мы сразу же начнем прием пациентов, - рассказал директор департамента здравоохранения Сергей Новиков.

Отметим, что на сегодняшний день в регионе работаю 25 ФАПов. До конца 2021 года планируется сдать в эксплуатацию еще четыре объекта. Это ФАП в деревне Харампур, врачебная амбулатория в селе Мыс Каменный, подстанция скорой помощи в поселке Пангоды и амбулаторно-поликлинический комплекс в микрорайоне Вынгапуровский.