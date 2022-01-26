Фото: личная страница Андрея Кугаевского в соцсети

Оленеводы сеяхинской тундры вновь получат поддержку от администрации. По словам главы Ямальского района Андрея Кугаевского, речь идет о семьях, не оправившихся после прошлой зимы, когда пастбища покрылись коркой льда и оленям было нечего есть. Тогда многие лишись поголовья и не смогли получить доход от сдачи мяса.

- Принял решение вновь сформировать рабочую группу, которая проедет от района Нейто до пролива Малыгина. Перед специалистами стоит задача посетить около 160 пострадавших семей. Оленеводов проинформируют о мерах социальной поддержки, которые действуют в округе и помогут оформить заявления, - сообщил Андрей Кугаевский.

Напоминаем, что в прошлом году тундровикам переводили деньги в размере установленного прожиточного минимума. Выплата составляла 17,7 тысяч рублей на семью и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров.