В Ямальском районе пытаются спасти оленей, умирающих от голода

Фото: правительство ЯНАО

В Сеяхинской и Тамбейской тундре Ямальского района зафиксированы массовые случаи падежи оленей. Виной этому - трехсантиметровая ледяная корка на пастбищах, где питаются животные. В непростой ситуации оказались 318 семей.

-Ослабленные олени сбились в большие кучи, и главное - правильно их окарауливать. Люди кружат вокруг, наблюдая за передвижениями стада. Поэтому главная задача - обеспечить тундровиков топливом. Практически каждый оленевод получил его по 400 литров, - рассказал глава района Андрей Кугаевский в ходе прямого эфира.

Также он добавил, что руководители общин предложили организовать для животных минеральную подкормку. На данный момент 40 тонн корма уже сброшено с самолета на Сабетту, кроме того, дополнительно завезены несколько тонн комбикорма.

Отметим, что 26 февраля глава района лично приедет к тундровикам, чтобы обсудить дальнейший план действий.

-Наша помощь этим не ограничится. Думаю, и дальше будем вырабатывать меры поддержки. В эту работу активно включились органы власти, ситуация на контроле правительства и губернатора. Активно помогают предприятия Ямал СПГ. Думаю, совместными усилиями мы минимизируем потери, - добавил Андрей Кугаевский.

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