Оленеводы Сеяхинской и Тамбейской тундры начали получать деньги на карточки

Фото: администрация Ямальского района

Жители Сеяхинской и Тамбейской тундры, где гибнут олени, начали получать финансовую поддержку. На карточки малооленных оленеводов поступают деньги в размере установленного прожиточного минимума. Выплата составляет 17,7 тысяч рублей на семью, и 14 тысяч рублей - на семью пенсионеров. Воспользоваться этой помощью могут более 130 семей.

-Это своевременная материальная помощь, в первую очередь она необходима семьям, у которых совсем небольшое стадо - до 120 голов. Сейчас очень важно оказать такую социальную поддержку жителям сеяхинской тундры, - сообщил глава района Андрей Кугаевский.

Также он добавил, что главной задачей остается прямое общение с оленеводами, пострадавшими от гололеда.

Напоминаем, что в конце декабря прошлого года в районе был введен режим повышенной готовности из-за обледенения большей части сеяхинской тундры. Гололед мешает оленям добраться до ягеля - их основной пищи. Чтобы не допустить массовую гибель животных и помочь оленеводам, правительством Ямала и администрацией района был разработан комплекс первоочередных мер, который реализуется в течение двух последних месяцев.