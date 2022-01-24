Коронавирус на Ямале, последние новости на 24 января 2022 года: заразились 613 человек

Последние новости о коронавирусе на Ямале Фото: Вера Зенина

На Ямале продолжается пандемия коронавируса. По данным регионального Управления Роспотребнадзора, за минувшие сутки количество инфицированных увеличилось на 613 человек. С начала периода количество заболевших достигло 65 329.

Из общего числа болеющих 306 жителей госпитализировано с внебольничными пневмониями и коронавирусом, 29 из них - в тяжелом состоянии, 10 - находятся на ИВЛ, 0 - скончались. В итоге общее число погибших составляет 976 человек.

Кроме того, за сутки выявлено 32 новых случая среди вахтовых рабочих из других регионов, за весь период - 8 600. Таким образом, в населенных пунктах Ямала произошло 581 заражение COVID-19, за весь период - 56 729.

Выздоровели за последние сутки 235 человек, с начала пандемии - 60 734.

В России выявлено 65 109 человек с COVID-19, госпитализировано - 5 970. Всего в стране зарегистрировано 11 173 300. Излечились от коронавируса 21 714 человек, скончались - 655.