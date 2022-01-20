В рамках Года экологии в Салехарде расчистят 18 гектаров прибрежной зоны реки Полуй

Фото: Правительство ЯНАО

На Ямале стартовал Год экологии, объявленный губернатором Дмитрием Артюховым. В его рамках в Салехарде пройдет второй этап расчистки водоохранной зоны реки Полуй (участок от дамбы на реке Шайтанка до Речного вокзала). Информацию об этом сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Всего планируется очистить 18 гектаров прибрежной зоны, на которой, по оценкам специалистов, сосредоточено 70 тысяч кубов мусора. Сейчас идет выбор подрядчика для проведения работ, которые начнутся в июне.

- Очистка водоохранной зоны улучшит экологическое состояние реки, позволит предотвратить его деградацию и преобразит внешний вид города, - отметила начальник управления водных ресурсов департамента природно-ресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазового комплекса Ольга Муха.

Напоминаем, что расчистка берега реки Полуй в Салехарде начались в 2020 году. Работы велись на участке от лодочной станции до улицы Лесозаводская. В итоге была очищена водоохранная зона и пойма Полуя на площади 28 гектаров, а объем убранных отходов составил 51 600 кубометр. Полностью расчистить территорию планируют в 2023 году.