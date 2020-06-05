5 Июнь 2020 2020-06-05T14:21:55+03:00

Изменить размер текста: A A

На Ямале в рамках госпрограммы автономного округа «Охрана окружающей среды на 2014-2024 годы» реализуются множество экологических мероприятий, среди которых ликвидация несанкционированных свалок, расчистка и реабилитация территорий и водных объектов, приобретение современного природоохранного оборудования, проведение экологического мониторинга.

Еще в 2019 году только в рамках госпрограммы было ликвидировано 136 свалок, кроме того, более 200 свалок были убраны силами органов местного самоуправления, волонтерами и хозяйствующими субъектами.

Сейчас начались работы по экологической реабилитации берега реки Полуй в Салехарде и мониторингу окружающей среды. В ближайшее время начнутся работы по оценке потенциального объекта негативного воздействия на окружающую среду в городе Лабытнанги, а именно участков бывших лесобирж в водоохранной зоне протоки Выл-Посл, где более 50 лет на площади около 60 га находятся древесные отходы.

Результаты оценки будут направлены в Минприроды для включения объекта в государственный реестр объектов накопленного вреда, что позволит округу после разработки соответствующей проектной документации претендовать на получение софинансирования в рамках федерального проекта «Чистая страна».

Также в 2020 году из окружного бюджета выделены средства для расчистки оврага по ул. Полуйская в Салехарде, а также на приобретение оборудования для обезвреживания отходов, что позволит улучшить экологическое состояние окружного центра региона и сократить количество захораниваемых отходов.

- Сегодня праздник у тех, кто взял на себя большую ответственность – ответственность за заботу о нашей окружающей среде. Благодаря вашему ежедневному кропотливому труду человечеству удается сохранить удивительный неповторимый мир живой природы, столь беззащитный и хрупкий, - говорится в поздравлении директора профильного департамента Владимира Галузы.

ИСТОЧНИК KP.RU