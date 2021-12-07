В Ноябрьске установили видеонаблюдение за ледовыми городками

Фото: личная страница Алексея Романова в соцсети

В Ноябрьске продолжают устанавливать видеонаблюдение в общественных местах. Как рассказал глава города Алексей Романов, сейчас камеры появились за ледовыми городками.

- Главные посетители городков - дети. И здесь мы уделяем особое внимание безопасности. Цифровые устройства помогут минимизировать количество нештатных ситуаций, ускорить время реагирования специальных служб и бороться с вандализмом, - добавил градоначальник.

Все устройства морозоустойчивы и будут круглосуточно вести запись в высоком качестве даже в темное время суток. Видео с цифровых устройств поступает в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета и личный кабинет Алексея Романова.

Напоминаем, что недавно дополнительные камеры появились в Ноябрьск-парке и обновленных скверах.