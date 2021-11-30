Фото: администрация Ноябрьска

Ноябрьские скверы оборудовали камерами видеонаблюдения. Как рассказали в пресс-службе городской администрации, 18 цифровых устройств разместили на территориях двух парковых массивов: сквере «Геологов» и зоне отдыха «Мать и Дитя».

- Все видеокамеры морозоустойчивы и способны круглосуточно обеспечивать высокое качество изображения при любом освещении. Работы выполнила компания «Ростелеком» в рамках контракта с администрацией Ноябрьска, - добавили в мэрии.

Фото: администрация Ноябрьска

Новые камеры расположены на специальных стойках по всему периметру зон отдыха. В том числе объективы направлены на детские качели, аттракционы и пешеходные дорожки. Видео с них поступает в единую систему округа и специально созданный личный кабинет главы города. И уже из этих точек сигнал уходит в единую дежурно-диспетчерскую службу муниципалитета.

Напоминаем, что также камеры видеонаблюдения установлены в самом крупном общественном месте отдыха - «Ноябрьск парке». Сейчас там функционирует 44 цифровых устройства.