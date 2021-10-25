Дмитрий Артюхов дал указание изменить облик Салехарда к его 430-летию

Фото: Правительство ЯНАО

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов обсудил с главой Салехарда Алексеем Титовским программу развития города на ближайшие четыре года. Об этом сообщили в Правительстве региона.

Так, к 430-летию окружной столицы необходимо полностью изменить облик Салехарда, в том числе расселить значительную часть аварийный домов.

- Салехард - это наша столица, город с богатой историей и культурой. Свой юбилей он встретит в обновленном виде. Мы наметили комплексную программу развития города. В первую очередь она включает в себя строительство нового жилья и решение проблемы аварийного фонда, создание социальной инфраструктуры и благоустройство. Мы поддержим эти проекты. Главная задача- сделать город уютным и комфортным для жителей, - подчеркнул губернатор.

В свою очередь Алексей Титовский рассказал, что до конца года сдадут три дома на улицах Геологов, Кооперативной и Шалгина. В следующем году объемы значительно возрастут - достроят первые три дома в микрорайоне Обдорский, сдадут дома на улицах Патрикеева, Чкалова и Глазкова. Также начнется реализация крупного проекта по созданию экопарка и продолжится благоустройство детских площадок.