Глава Салехарда презентовал проект экопарка, который может появится в городе в 2022 году

Фото: администрация Салехарда

Глава Салехарда Алексей Титовский презентовал проект экопарка, который может появится в городе в 2022 году, если его выберут жители.

- В мой адрес поступает немало пожеланий от горожан о создании большого парка, где люди разных поколений смогут заниматься спортом, гулять, кататься на велосипедах и самокатах или просто наслаждаться природой. Пришла идея задействовать пустующий участок площадью 62 гектара, - рассказал градоначальник.

Фото: администрация Салехарда

Сам экопарк предлагается разместить возле парка «70-летия Победы», будущего комплекса «Ямал-Арена» и стелы «66 параллель». В шаговой доступности будет микрорайон Обдорский и набережная реки Шайтанка. Также неподалеку находятся районы Гидропорт и Комбинат.

Напоминаем, что голосование за объекты благоустройства пройдет с 26 апреля по 30 мая на сайте 89.gorodsreda.ru. Зарегистрироваться можно через аккаунт портала «Госуслуги» или по номеру телефона.