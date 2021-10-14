Ямальским школьникам продлили осенние каникулы

Фото: Правительство ЯНАО

Ямальским школьникам увеличили осенние каникулы. Теперь они продлятся с 25 октября по 6 ноября. Таким образом, вторая четверть начнется с 8 ноября.

Такое решение принято из-за ситуации с ОРВИ и коронавирусом. Данная мера необходима для того, чтобы снизить распространение инфекции.

Согласно данным регионального департамента образования, в настоящее время в школах Ямала на карантин отправлено шесть процентов классов.

- Разобщение на две недели должно существенно улучшить эпидобстановку в образовательных учреждениях, - добавили в ведомстве.

Ранее планировалось, что осенние каникулы начнутся с 1 ноября.