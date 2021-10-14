Жители Харпа выбирают место для новогодней елки

Фото: личная страница Марины Тресковой в соцсети

Ямал начинает постепенно готовиться к Новому году. Так, в Губкинском жители могут дополнить проекты будущих ледовых городков своими идеями, а в Новом Уренгое преображают улицу Интернациональная.

Не остался в стороне и поселок Харп, относящий к Лабытнанги. Вчера, 13 октября, глава городского округа Марина Трескова побывала в населенном пункте с рабочим визитом.

- Самая оживленная площадка - в квартале Северный. Решили к Новому году установить елочку для детворы. Где именно? Пусть решают жители. Жду предложений в комментариях, - написала Марины Трескова в своих соцсетях.

Также она сообщила, что за прошедший сезон поселок заметно преобразился: отремонтированы дороги, обновлены парковки, появились игровые комплексы, новые площадки для сбора мусора и многое другое.