В Новом Уренгое улицу Интернациональная украсят светящиеся деревья

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое планируют дальнейшее преображение ул. Интернациональная.

- В ближайшее время подрядная организация установит там светящиеся деревья. Сейчас ведутся подготовительные работы, связанные с прокладкой линий электропитания, - рассказали в городской администрации.

После завершения работ композиция предстанет перед горожанами в законченном виде - вдоль пешеходной зоны будут расположены восемь световых деревьев и 180 ярких звезд.

Полностью завершить работы планируется к началу ноября, когда в регионе начинаются предновогодние хлопоты.