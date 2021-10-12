В Новом Уренгое улицу Интернациональная украсят светящиеся деревья

Фото: администрация Нового Уренгоя
В Новом Уренгое планируют дальнейшее преображение ул. Интернациональная.
- В ближайшее время подрядная организация установит там светящиеся деревья. Сейчас ведутся подготовительные работы, связанные с прокладкой линий электропитания, - рассказали в городской администрации.
После завершения работ композиция предстанет перед горожанами в законченном виде - вдоль пешеходной зоны будут расположены восемь световых деревьев и 180 ярких звезд.
Полностью завершить работы планируется к началу ноября, когда в регионе начинаются предновогодние хлопоты.