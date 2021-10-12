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Общество12 октября 2021 15:14

В Новом Уренгое улицу Интернациональная украсят светящиеся деревья

Работы завершатся к началу ноября
Марина Прохорова
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Фото: администрация Нового Уренгоя

Фото: администрация Нового Уренгоя

В Новом Уренгое планируют дальнейшее преображение ул. Интернациональная.

- В ближайшее время подрядная организация установит там светящиеся деревья. Сейчас ведутся подготовительные работы, связанные с прокладкой линий электропитания, - рассказали в городской администрации.

После завершения работ композиция предстанет перед горожанами в законченном виде - вдоль пешеходной зоны будут расположены восемь световых деревьев и 180 ярких звезд.

Полностью завершить работы планируется к началу ноября, когда в регионе начинаются предновогодние хлопоты.