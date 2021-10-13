Фото: скриншот из видео

Глава Губкинского Андрей Гаранин опубликовал в своих соцсетях видео с набросками ледовых городков.

- Губкинцы, делюсь с вами набросками будущих ледовых городков. Хочу знать ваше мнение. Чем еще дополнить этот проект? Какие объекты, фигуры, развлечения хотелось бы добавить? - обратился к жителям градоначальник.

Смотреть видеосюжет Жители Губкинского могут дополнить проекты будущих ледовых городков своими идеями

Также напоминаем, что в прошлом году в городе построили сразу три ледовых городка по произведениям А.С. Пушкина. Они разместились на площади возле ДК «Олимп», а также в 1-ом и 14-ом микрорайонах.