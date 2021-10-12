В Ноябрьске разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом

Фото: Правительство ЯНАО

В Ноябрьске обстановка по заболеваемости коронавирусом остается весьма напряженной, однако наибольшее опасение у медиков вызывает тяжелое течение болезни у пациентов.

В связи с этим число мест в отделении для больных COVID-19 увеличено до 220 коек. Сейчас на лечении в госпитале находятся 196 человек, из которых состояние 91 пациента оценивается как тяжелое.

Отметим, что на Ямале до конца года продлен режима повышенной готовности и введена обязательная вакцинация для ряда граждан, которые активно взаимодействуют с людьми.

Также напоминаем, что в городе работают три пункта вакцинации:

- Кабинет № 214 в городской поликлиники ( с 9:00 до 18:45);

- СОК «Зенит» ( с 9:00 до 19:00);

- ТИЦ «Ноябрьск парк» ( с 9:00 до 19:00).