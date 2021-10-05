В Харампуре открылась детская площадка с качелями и каруселями

Фото: личная страница Антона Колодина в соцсети

У юных жителей Хармапура случилось праздничное событие - в сквере «Лебединый» открылась детская площадку, которая была на реконструкции.

- Теперь вместо песка здесь постелено травмобезопасное резиновое покрытие, а старое игровое оборудование заменили современными каруселями, игровым комплексом и качелями, - рассказал глава Пуровского района Антон Колодин.

Также он добавил, что на площадке имеется пространство для активных игр, что так необходимо растущим харампурцам.

Напоминаем, что за прошедший сезон деревня заметно преобразилась. Так, на центральной ул. Айваседо Энтак завершилась реконструкция освещения, покрашены флагштоки и поклонный крест, заменены старые плиты, нанесена разметка и установлено более 30 дорожных.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В деревне Харампур открылся музей трудовой и боевой славы. В нем насчитывается 12 экспозиций (подробнее)