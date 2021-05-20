Фото: администрация Пуровского района

В деревне Харампур открылся музей трудовой и боевой славы. Он находится на базе местной школы-интерната и насчитывает более тысячи экспонатов, самым уникальным из них считается патефон 1937 года.

Отметим, что идея организовать музей принадлежит директору школы Людмиле Сухарь.

Экспонаты собирали всем миром: педагоги, ученики и жители деревни в течение года приносили различные предметы старины, которые хранились у них дома. Всего удалось собрать двенадцать экспозиций. Одна из них - «Военное лихолетье» рассказывает о людях, сражавшихся за Родину и жизнь будущих поколений.

Кстати, пополнение музейного фонда не останавливается. Тундровики Харампура передают в школу одежду и предметы домашнего обихода.