В Харампуре завершились работы по освещению деревни

Фото: администрация Пуровского района

Этим летом в Харампуре стало светлее: на центральной ул. Айваседо Энтак завершили реконструкцию освещения. Также заменили фонари и на территории школы-интерната. Теперь там красуются современные декоративные опоры и светильники.

Но на этом преобразования не закончились. До начала октября на въезде в деревню установят арку, а на центральной улице - светодиодные консоли. Эскизы уже согласованы, занимается их изготовлением подрядчик из Санкт-Петербурга.

- За лето Харампур стал более благоустроенным: покрашены флагштоки, поклонный крест, контейнерные площадки, ограждения школы-интерната и других учреждений. Демонтированы старые спортивные сооружения на берегу старицы реки Харампур, очищена территория исторической локации «Лиственница», высажены новые цветники и газоны. А в сквере Лебедином появилась живая изгородь из ивы, - рассказали в районной администрации.

Завершились в деревне и дорожные работы: заменили старые плиты, нанесли разметку и установили более 30 дорожных знаков.