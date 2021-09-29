В Новом Уренгое завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосе городского аэропорта

Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В Новом Уренгое завершилась реконструкция взлетно-посадочной полосы городского аэропорта. На укладка бетона специалистам понадобилось четыре месяца, за это время на полосе длинной 2 километра 550 метров и шириной 46 метров было уложено более 115 тысяч тонн асфальтобетонной смеси.

Сейчас подрядная организация ведет работы по устройству деформационных швов. Это необходимо для обеспечения безопасности полетов и для более длительного использования полосы. Всего будет «нарезано» и загерметизировано около 23 километров деформационных швов.

Кроме того, в рамках масштабной реконструкции аэродрома строители монтируют новое светосигнальное оборудование - будет заменено 694 светосигнальных огня. А для бесперебойной подачи электроэнергии установлено четыре новых трансформаторных подстанции. Также еще семь новых мачт освещения установлены на перроне.

Напоминаем, что все работы на взлетно-посадочной полосе проводятся в «окна» между полетами - с 15:00 до 6:00.