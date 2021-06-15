Фото: департамент транспорта и дорожного хозяйства ЯНАО

В аэропорту Нового Уренгоя завершился первый этап масштабной реконструкции аэродрома. В эксплуатацию введена часть магистральной рулежной дорожки (МРД), одна из трех рулежных дорожек (РД-А) и четыре места стоянки. Перед этим все объекты прошли проверку Ростехнадзора, получив заключение о соответствии. А от Росавиации получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Генподрядчик - ООО «Уренгойдорстрой» - выполнил устройство асфальтобетонных покрытий на площади 36 000 кв. метров. Кроме того, на местах стоянки перрона, помимо работ по усилению покрытия, были проложены элементы водосточно-дренажной системы и другие необходимые коммуникации, установлены новые мачты освещения и светосигнальное оборудование. Сейчас ведется работа еще на трех местах стоянки самолетов.

Также продолжается строительство нового пассажирского терминала и дальнейшая реконструкция аэродрома. В рамках проекта предполагается усиление искусственных покрытий: взлетно-посадочной полосы, рулежных дорожек, перрона с организацией 15 мест стоянок воздушных судов. Кроме того, будут установлены курсовой и глиссадный радиомаяки, светосигнальное оборудование ОВИ-1 с обоих курсов посадки, а также обустроена водосточно-дренажная сеть и построены очистные сооружения.

Строительно-монтажные работы на взлетно-посадочной полосе будут проходить во время промежутков между полетами воздушных судов. Остальные работы будут вестись круглосуточно.

После реконструкции аэропорт сможет принимать современные пассажирские воздушные суда типа Boeing 737-800 и транспортные самолеты типа Ан-124.