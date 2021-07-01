Фото: правительство ЯНАО

В новоуренгойском аэропорту началась реконструкция взлетно-посадочной полосы. Это самый сложный этапов работы, подготовка к которому велась полтора года. Отметим, что длина взлетно-посадочной полосы составляет 2 550 метров, а ширина - 46 метров.

Генподрядчик ООО «Уренгойдорстрой» ведет укладку по 16 часов в сутки - в вечернее и ночное время, в перерывах между полетами. В каждой смене работает более 100 человек и до 45 единиц техники. В день строители укладывают около 2 тысяч тонн асфальтобетонной смеси на площади около 5 тысяч квадратных метров. В течение двух месяцев на взлетно-посадочную полосу будет нанесено три слоя асфальтобетонного и один слой полимерного покрытия, после чего начнется монтаж новых радиомаяков и светосигнального оборудования.

Окончание работ и сертификация запланированы на конец октября, а в ноябре аэропорт начнет работать уже по новому расписанию.

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