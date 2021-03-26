Из-за случая бешенства собаки в Аксарке отловили 12 бездомных животных Фото: Ольга Крыльцова

В селе Аксарка, где бешеная собака покусала нескольких человек, проводится массовый отлов бездомных животных.

Как рассказали в администрации района, на данный момент поймано 12 собак. С сегодняшнего дня, 26 марта, начинается еще один массовый отлов, который продлится до 1 апреля. За дополнительной информацией можно обратиться в управление жилищно-коммунального комплекса по телефону: 22-677.

Также в Аксарке продолжается бесплатная вакцинация животных против бешенств. Она проводится в Приуральском отделе Центра ветеринарии.

- Слюна животного содержит большое количество вирусов. Ее попадание на кожу человека, где есть повреждения, является фактором риска заражения бешенством, - рассказал главный врач Аксарковской ЦРБ Владимир Баннов.

Однако, по словам начальника Приуральского отдела ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» Игоря Крамарова, хозяева неохотно ведут питомцев на вакцинацию.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В селе Сеяха объявлен карантин из-за бешеной собаки, которая напала на детей из школы-итерната. Диагноз пса подтвердили в московской лаборатории (подробнее)